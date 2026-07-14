В Мордовии полицейские разоружили четырех местных жителей

В доме 50-летнего жителя села Адашево под половыми досками полицейские обнаружили гладкоствольное ружье, мелкокалиберную винтовку, травматическое оружие и 126 патронов. Со слов хозяина дома, все перечисленное он нашел 26 лет назад на стройке в Москве при разборе старых зданий и привез на личном автомобиле домой.

В этом же селе из кладовой комнаты в частном доме 33-летнего мужчины полицейские изъяли 5 патронов и гладкоствольное двухствольное ружье. Ранее все это принадлежало бывшему супругу его жены, который скончался некоторое время назад. В этот же день в ходе рейда в доме и гараже 34-летнего жителя села Глушково, брата одного из разоруженных ранее лиц, полицейские обнаружили два предмета, конструктивно схожих с ружьем, и 213 разнокалиберных патронов. Со слов владельца, изъятое он оставил у себя после смерти родственника.

Пополнили в этот день число изъятого из незаконного хранения оружия полицейские в доме 65-летнего жителя села Паево.

Здесь участники рейда обнаружили ружье «ИЖ-43М» и 44 патрона, которые, со слов хозяина, он нашел.

По внушительным итогам профилактического рейда все конфискованное оружие и боеприпасы направлены на проведение баллистической экспертизы, по результатам которой будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.