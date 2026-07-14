На Олимпийской аллее продолжается создание площадки для сдачи нормативов ГТО

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На Олимпийской аллее в Пензе приступили к монтажу оборудования для спортивной площадки, предназначенной для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Несмотря на дождливую погоду, работы продолжаются. В ближайшее время здесь можно будет заниматься на свежем воздухе.

В рамках национального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» в этом году новые площадки ГТО появятся в восьми муниципальных образованиях Пензенской области. Помимо Пензы, это Кузнецк, Заречный, Спасск, Лунино, Каменка, Мокшан и Ленино. Во всех населенных пунктах подготовка оснований завершена, а в селе Ленино Пензенского района уже начали устанавливать спортивные снаряды и тренажеры.

С начала 2026 года более 27 тысяч жителей Пензенской области приняли участие в сдаче нормативов ГТО, что почти в 3,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Власти продолжают создавать условия для популяризации здорового образа жизни среди населения.