Пензенская фабрика создала спортивный мяч нового поколения

Пензенская фабрика представила футбольный мяч, разработанный для Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ). Мяч будет использоваться на Всероссийской летней универсиаде, которая пройдёт в Саранске с 8 по 14 августа. Продукт, созданный в сотрудничестве с Российским союзом студенческого спорта (РССС), воплощает в себе идею полного отечественного производства.

На создание мяча ушло более трёх лет. За это время специалисты фабрики постоянно улучшали технологии, учитывая пожелания студентов-футболистов.

По своим игровым характеристикам российский мяч не уступает мировым аналогам. Он соответствует самым высоким требованиям качества.