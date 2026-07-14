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НовостиОбщество14 июля 2026 8:52

Пензенская фабрика создала спортивный мяч нового поколения

По своим характеристикам он не уступает мировым аналогам
Анна ЧЕРНАЯ

Пензенская фабрика представила футбольный мяч, разработанный для Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ). Мяч будет использоваться на Всероссийской летней универсиаде, которая пройдёт в Саранске с 8 по 14 августа. Продукт, созданный в сотрудничестве с Российским союзом студенческого спорта (РССС), воплощает в себе идею полного отечественного производства.

На создание мяча ушло более трёх лет. За это время специалисты фабрики постоянно улучшали технологии, учитывая пожелания студентов-футболистов.

По своим игровым характеристикам российский мяч не уступает мировым аналогам. Он соответствует самым высоким требованиям качества.