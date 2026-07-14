В Пензенской области продолжается реализация проекта «Активное долголетие»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Участвовали команды из Кузнецка, Кузнецкого, Городищенского, Неверкинского, Сосновоборского и Никольского районов. Спортсмены соревновались в городошном спорте и дартсе.

Победителями стали представители Никольского района, второе место заняли спортсмены из Сосновоборского района, третье — из Городищенского.

Проект «Активное долголетие» направлен на развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни для людей старше 50 лет. Губернатор Олег Мельниченко поддерживает эти инициативы, чтобы привлечь жителей региона к физической активности и укрепить их здоровье.

Финальные зональные соревнования состоятся 24 июля в Каменке.