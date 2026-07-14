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НовостиОбщество14 июля 2026 7:20

Более 17 тысяч человек посетили фестиваль «Битва вкусов» в Пензе

Он состоялся в минувшие выходные в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области.

Фото: Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области.

Мероприятие объединило лучших рестораторов, фермеров и производителей Пензенской области.

Фестиваль, организованный Центром развития креативных индустрий фонда «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития и промышленности региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», подчеркнул высокий потенциал местного бизнеса.

На эко-ярмарке было представлено более 40 местных производителей продуктов питания, а также около 15 компаний с интерактивными зонами для детей и взрослых. Посетители могли попробовать блюда русской, европейской, азиатской и паназиатской кухонь, купить уникальные фермерские продукты и насладиться насыщенной развлекательной программой с музыкальными выступлениями.

Главной новинкой фестиваля стало федеральное кулинарное шоу «Битва на кухне – 2026», которое впервые прошло за пределами Москвы. В состязаниях участвовали профессиональные шеф-повара, фуд-блогеры и эксперты ресторанной индустрии.