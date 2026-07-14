Пензенец угнал автомобиль такси и попал на нем в ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Отдел дознания отдела полиции № 4 УМВД России по Пензе расследует уголовное дело по факту угона автомобиля. По предварительным данным, преступление совершил житель Пензы 1986 года рождения.

По информации полиции, нетрезвый мужчина вызвал такси, чтобы доехать домой. К нему приехал автомобиль «Киа Рио», управляемый местным жителем 1991 года рождения. Во время поездки водитель вынужденно остановился и вышел из машины, оставив ключи в замке зажигания. В этот момент пассажир сел за руль и уехал.

Владелец автомобиля обратился в полицию, и правоохранители начали розыск. Вскоре угонщика задержали на полевой дороге недалеко от места преступления. Мужчина объяснил, что хотел покататься на машине, но попал в ДТП, наехав на яму.

Выяснилось, что ранее он уже был лишён прав за вождение в нетрезвом виде. На него составлены административные протоколы по статьям 12.7 и 12.8 КоАП РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.