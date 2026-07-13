Более 17 тысяч пензенских родителей получают единое пособие на детей

94,7% из этого числа оформили выплату онлайн через портал Госуслуг, что подтверждает растущую популярность цифровых сервисов среди жителей Пензенской области.

Кроме того, оформление единого пособия через Госуслуги упрощает процесс подачи заявлений, а также сокращает время на получение решения.

Единое пособие – это адресная ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте до 17 лет. Сегодня в Пензенской области эту меру поддержки получают родители 33,5 тыс. детей.

Главным условием выплаты остаётся уровень дохода.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в 2026 году для назначения единого пособия требуется наличие трудового дохода не ниже 8-кратного размера МРОТ за 12-месячный расчётный период (216,7 тыс. рублей при МРОТ 27 тыс. рублей). При этом ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения – 15,9 тыс. рублей. Исключение составляют многодетные семьи, чей доход превышает установленный уровень не более чем на 10% (до 17 499,90 руб. в месяц).

Для принятия решения об установлении пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи на предмет нуждаемости.

При подаче заявления родитель указывает семейное положение, а также получает ли алименты, и их размер.

Если раньше минимальная сумма алиментов, идущая в доход семьи, рассчитывалась исходя из МРОТ, то с 1 марта 2026 года она рассчитывается исходя из размера среднемесячной номинальной заработной платы (СНЗП) за прошлый год. Изменения касаются родителей в разводе, которые не взыскали по суду алименты на содержание детей. Для заявлений, поданных с 01.06.2026, размер СНЗП составляет 67,3 тыс. рублей.

Для получения пособия нужно направить электронное заявление через портал Госуслуг либо лично в Отделение СФР по Пензенской области или через МФЦ.