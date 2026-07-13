Клуб «Мерида» совершил велопоход по Пензенской области и Мордовии

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Воспитанники спортивно-туристского клуба «Мерида» под руководством педагогов Владиславы Салминой и Ильи Лисицына отправились в велопоход первой категории сложности 7 июля. Маршрут проходил по территории Пензенской области и Республики Мордовия.

Преимущественно группа двигалась по асфальтированным дорогам, что обеспечило стабильный темп. Однако главным испытанием стал устойчивый встречный ветер, который сопровождал туристов почти все дни.

Во время похода участники узнали много нового о богатой истории края. В Нижнем Ломове они посетили краеведческий музей.

Поход завершился успешно: команда выполнила нормативы первой категории сложности и подтвердила свою квалификацию. Участники укрепили командный дух и отточили технические навыки в полевых условиях.

Директор многофункционального туристско-спортивного центра им. Т.Т. Мартыненко Павел Зелепугин сообщил, что отчет о походе будет направлен на первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Результаты этого соревнования будут учтены при подведении итогов спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2027».