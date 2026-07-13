Пензенские туристы преодолели спортивный маршрут в горах Западного Кавказа

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Воспитанники многофункционального туристско-спортивного центра имени Татьяны Мартыненко отправились в спортивный поход первой категории сложности по высокогорным районам Западного Кавказа. Руководил группой педагог Юрий Назаров.

В течение восьми дней участники прошли маршрут протяженностью 102 километра, который пролегал через территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

На маршруте туристы преодолели три перевала: Уллукёль Нижний (2933 метра), Джалпакол Северный (категория трудности 1А, 3400 метров) и Азау (категория трудности 1А, 3428 метров). Также они спускались и поднимались по снежным склонам, организовывали переправы через реку Мырды и преодолевали водные преграды. Маршрут проходил вдоль южного склона горы Эльбрус, где туристы увидели водопады Терскол и Девичьи Косы.

Директор МТСЦ имени Т.Т. Мартыненко Павел Зелепугин отметил, что по итогам похода будет подготовлен отчет для участия в первенстве Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Результаты этого первенства будут учитываться при оценке работы спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2027».