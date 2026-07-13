В Пензенской области подвели итоги пятой смены проекта реабилитации бойцов СВО

Фото: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Как отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области, на базе арт-поместья «Новые берега» за 21 день курсанты прошли медицинскую реабилитацию, трудовые стажировки в формате мастер-классов, обучающий курс основам предпринимательства и бизнес-проектирования.

«Участники пятой смены показали достойные результаты: активно включились в работу и старательно следовали рекомендациям специалистов. Ветераны из других регионов захотели развивать похожие инициативы у себя», — подвел итоги Министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Трое выпускников смены разработали собственные бизнес-проекты. Михаил Колиганов из Земетчинского района планирует оказывать услуги с мини-трактором, Дмитрий Чичин из Ульяновской области будет заниматься изготовлением изделий на 3D-принтере, Алексей Свистунов из Самарской области займется оказанием услуг гидравлического ямобура, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

«Мы развиваемся вместе с ребятами и по-прежнему стремимся сохранить индивидуальный подход. В этой смене одному из участников провели в Пензе необходимую срочную операцию на глазах», — поделилась директор АНО «Квартал Луи» София Львова-Белова.

Напомним, проект стартовал в 2025 году по инициативе Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и главы региона Олега Мельниченко и стал частью мероприятий нацпроекта «Семья». С 2026 года заявки на участие принимаются от желающих со всей страны.