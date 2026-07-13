В Мордовии неизвестный поджег дом, в котором находились малолетние дети

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

Краснослободский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Республике Мордовия возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, включая малолетних.

По данным следствия, в ночь на 25 июня 2026 года в одном из сел Краснослободского района произошел поджог дома, где находилась семейная пара с двумя детьми. Благодаря оперативным действиям жильцов, семья смогла покинуть горящее здание и избежать жертв. Пострадавших нет.

В ближайшее время следователи проведут необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Ход расследования контролирует руководитель регионального Следственного управления.

Также следствие обратилось к прокурору с просьбой изъять из производства органов полиции дело, возбужденное по статье об умышленных уничтожении и повреждении имущества путем поджога, и передать его для дальнейшего расследования.