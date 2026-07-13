Полиция Пензы предупреждает о рисках передачи банковских карт

По данным следственного управления УМВД России по городу Пензе, с начала года было возбуждено более 300 уголовных дел по статье 187 УК РФ за незаконный оборот платежных средств. Большинство подозреваемых — несовершеннолетние жители Пензы, которые не осознают последствий своих действий.

Например, молодой человек 2009 года рождения передал свою банковскую карту неизвестному лицу за вознаграждение в 6 тысяч рублей. На этот счет поступило более 500 тысяч рублей, что свидетельствует о неправомерных операциях.

Расследование завершено, и подозреваемому предъявлено обвинение. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.