В Пензе найден и обезврежен снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

В Пензе во время проведения земляных работ был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Рабочие сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.

На место приехали полицейские, которые оцепили территорию и вызвали взрывотехников. Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Страж» Росгвардии обследовали находку.

Они выяснили, что это 82-миллиметровый артиллерийский снаряд времен войны, который прошел через ствол. Чтобы избежать возможных рисков, снаряд перевезли на специальную площадку и уничтожили в безопасном месте.

Росгвардия поблагодарила местных жителей за бдительность и напомнила, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить в экстренные службы по номеру 112. Не стоит трогать, перемещать или разбирать такие находки.