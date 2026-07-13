Истекает срок уплаты НДФЛ за 2025 год

Региональное управление информирует налогоплательщиков, что срок уплаты налога на доходы физических лиц, исчисленного в налоговых декларациях 3-НДФЛ за 2025 год истекает.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ на суммы НДФЛ, уплаченные после 15 июля, будут начислены пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России за каждый день просрочки.

НДФЛ уплачивают физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, у которых при декларировании доходов по итогам 2025 года возникла обязанность по уплате НДФЛ.

Налогоплательщики могут дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог онлайн с помощью электронных сервисов ФНС России:

- «Уплата налогов и пошлин»;

- «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Также оплатить налог можно лично через учреждения банков, в подразделениях МФЦ на территории Пензенской области, в отделениях «Почта России». Предусмотрена оплата налога на Едином портале государственных услуг.

Подробнее о порядке исчисления и уплаты НДФЛ можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)».