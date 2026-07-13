200 молодых людей из Пензенской области приняли участие в форуме «Команда Губернатора»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В рамках форума молодые активисты познакомились с историей и культурой своего региона, изучили основы личной, финансовой и информационной безопасности, а также освоили методы генерации бизнес-идей и развили медиакомпетенции, включая навыки эффективной коммуникации. Опытные наставники помогли участникам глубже понять волонтерство как комплексную практику, сочетающую социальную, управленческую и творческую деятельность.

Участники форума отметили встречу с главой региона как одно из самых ярких событий. Они смогли пообщаться с Олегом Мельниченко в неформальной обстановке и задать ему вопросы, волнующие молодежь Пензенской области.

«Благодарю губернатора Олега Владимировича Мельниченко за возможность стать частью такого значимого проекта. Программа была очень насыщенной. Хотелось бы, чтобы подобные площадки для молодежи появлялись чаще — это мощный стимул для развития и движения вперед», — поделилась своими впечатлениями Елизавета Нурисламова, студентка Пензенского казачьего института технологий и член регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В завершение форума состоялось торжественное награждение организаторов и наиболее активных участников.