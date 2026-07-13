Пензенские поисковики отправились в экспедицию в Беларусь

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На церемонии присутствовали Валерий Лидин, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области, Александр Артамошкин, советник губернатора, Анатолий Цыкалов, председатель Пензенского областного Совета ветеранов, Лариса Казакова, командир отряда, и протоиерей Алексей Горшков, представитель Пензенской епархии.

Организацию и проведение церемонии взяли на себя Татьяна Демина, директор детской музыкальной школы №1, и Екатерина Понкрашкина, преподаватель.

Пятнадцатая по счету экспедиция пройдет в Каменецком районе Брестской области и будет посвящена местам боев 354-й стрелковой дивизии. За предыдущие экспедиции отряд совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном поднял останки 380 бойцов Красной армии и обнаружил 39 медальонов, орден Красной Звезды и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Личности 48 солдат удалось установить, восемь из них были уроженцами Пензенской области. Успешные результаты экспедиции на территории Беларуси в 2026 году позволили включить ее в план поисковых работ Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Мемориальный комплекс «Проводы» стоит на месте призывного пункта, откуда в годы Великой Отечественной войны отправились на фронт более шести тысяч солдат из Пензенской области.