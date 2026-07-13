Олег Мельниченко оценил ход уборочной кампании в Кузнецком районе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В рамках рабочей поездки губернатор Пензенской области, Олег Мельниченко, посетил сельскохозяйственные угодья компании «Русмолко», одного из ведущих производителей молока в регионе и входящего в пятерку крупнейших агропромышленных холдингов России.

«Русмолко» реализует комплексную инвестиционную стратегию, охватывающую молочное животноводство, растениеводство и семеноводство, что позволяет компании создавать устойчивую и самообеспечивающуюся систему сельскохозяйственного производства. В состав агропромышленного холдинга входят три современных молочных комплекса, центр воспроизводства стада, предприятие по переработке побочных продуктов животноводства и центр управления качеством. Это обеспечивает высокий уровень автоматизации и контроля производственных процессов.

Компания владеет более 156 тысячами гектаров земли в десяти районах Пензенской области, включая Кузнецкий, Пензенский и Сердобский. В ее распоряжении также находится элеватор, семенной завод и зерносушильный комплекс, позволяющие создать замкнутый цикл производства, хранения и переработки зерновых культур.

В Кузнецком районе «Русмолко» управляет более 8 тысячами гектаров пашни, что ежегодно позволяет заготавливать свыше 80 тысяч тонн кормов. Первый заместитель генерального директора ООО «УК «Русмолко», Станислав Фролов, сообщил губернатору о бесперебойных поставках дизельного топлива в соответствии с установленными лимитами. Олег Мельниченко акцентировал внимание на необходимости постоянного контроля за обеспеченностью сельскохозяйственных предприятий горюче-смазочными материалами и оперативного решения возникающих логистических вопросов.

Губернатор особо отметил планы компании по реализации нового инвестиционного проекта, направленного на увеличение поголовья и производство молока. До 2030 года «Русмолко» намерена построить два комплекса по выращиванию молодняка в Пачелмском и Сердобском районах и два новых молочно-товарных комплекса. Правительство Пензенской области выразило готовность оказать инвестору всестороннюю поддержку, что способствует дальнейшему развитию агропромышленного комплекса региона и повышению его конкурентоспособности на национальном и международном уровнях.