В Кузнецке полицейские задержали причастных к серии краж в магазинах

В дежурную часть ОМВД России по городу Кузнецку на протяжении недели поступило 10 сообщений от управляющих продовольственных магазинов о том, что в торговых залах совершаются кражи продуктов неизвестными. Общий ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к совершению данных преступлений причастны двое ранее судимых жителей Кузнецка 1990 и 1997 годов рождения. Данные граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Подозреваемые признали свою вину и рассказали, что в четырёх эпизодах они действовали совместно, похищая кофе и конфеты, чтобы затем продать их прохожим, а денежные средства тратили на алкоголь. Товар они незаметно прятали под одежду, проходили мимо касс, не заплатив. В остальных случаях подозреваемый 1997 года рождения действовал самостоятельно.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а второму — подписка о невыезде и надлежащем поведении.