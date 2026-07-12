Жителей Пензенской области приглашают на фестиваль чувашской культуры

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в этот день будет организована выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и изделий народных художественных промыслов, а также дегустация национальной чувашской кухни.

Всех гостей мероприятия ждет выступление чувашских творческих коллективов, солистов, гостей фестиваля, местных участников художественной самодеятельности.

Специальные гости праздника - чувашский певец и поющий гармонист Кирилл Рыбаков (г. Чебоксары) и народный коллектив молодежный чувашский эстрадный вокальный ансамбль «Мерчен» (г. Ульяновск).

«Акатуй» - национальный праздник чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевых работ. Он хранит древние народные традиции, объединяет людей всех возрастов и профессий.