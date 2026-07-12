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НовостиОбщество12 июля 2026 10:26

В Башмаковской больнице обновляют третий этаж терапевтического корпуса

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и партийной инициативы «Единой России» в Башмаковской районной больнице продолжаются работы
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Главный врач Ольга Хрянина сообщила, что старый ремонт полностью демонтирован. Строительные бригады начали выравнивать и готовить стены к покраске и укладке плитки, а также параллельно проводят электромонтажные работы.

По словам Хряниной, ремонтные работы идут активно, и больница стремится создать современные и комфортные условия для пациентов. В ближайшее время строители приступят к заливке полов, покраске стен, установке подвесных потолков и замене инженерных коммуникаций.

Ольга Владимировна отметила, что обновление помещений улучшит условия пребывания пациентов и повысит качество медицинской помощи в районе.

Напомним, что ранее в рамках программы модернизации в больнице уже отремонтировали терапевтический корпус и педиатрическое отделение.