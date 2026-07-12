Главный специалист по спортивной медицине провела зарядку для сотрудников МФЦ в Пензе

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В пятницу, 10 июля, по инициативе Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики более 20 сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг приняли участие в утренней зарядке. Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы «Укрепление здоровья работающих» и было организовано главным специалистом по спортивной медицине Пензенской области Юлией Смирновой.

Эта программа, реализуемая с 2021 года, направлена на улучшение здоровья сотрудников через медицинские осмотры на рабочем месте, пропаганду здорового питания и физической активности. Юлия Смирнова провела комплекс упражнений в рамках производственной гимнастики, что стало частью этой инициативы.

Главный специалист по профилактической медицине Пензенской области Ирина Пузракова подчеркнула, что регулярное выполнение упражнений на рабочем месте приносит значительные преимущества как для сотрудников, так и для организации в целом. Она отметила, что такие занятия помогают снять мышечное напряжение, улучшить умственную активность и предотвратить развитие хронических заболеваний.

Работодатель также получает выгоду от внедрения производственной гимнастики: повышается продуктивность труда, снижается уровень стресса, улучшается атмосфера в офисе и сокращается количество больничных листов.

Производственная гимнастика становится важным шагом для любого предприятия, так как не требует специального оборудования или спортивной формы и способствует здоровому долголетию сотрудников, созданию позитивного корпоративного климата и повышению общей эффективности команды.