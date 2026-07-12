Продолжается розыск без вести пропавшего Эркина Исакова

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

ОП №4 УМВД России по городу Саранск разыскивает Эркина Шухратбековича Исакова, 1988 года рождения, родившегося в Джалал-Абаде, Кыргызская Республика. 11 октября 2017 года он покинул Саранск, где находился у родственников, и направился в Москву. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Особые приметы: возраст около 35-40 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, приплюснутый нос, большой подбородок, карие глаза.

Людей, располагающих информацией о местонахождении Эркина Исакова, просят связаться по телефонам: 8(8342)29-77-07, 29-77-44 или 102.