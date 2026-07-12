55-й Всероссийский Лермонтовский праздник завершился в Тарханах

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко посетил 55-й Всероссийский Лермонтовский праздник в Тарханах. Мероприятие началось с торжественного молебна в храме и посещения часовни Арсеньевых-Лермонтовых. Среди почетных гостей был Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова».

В 2026-м праздник посвящен Году единства народов России. Губернатор подчеркнул важность Тархан как места, связанного с поэзией Михаила Юрьевича Лермонтова. Он отметил, что Лермонтов был не только великим поэтом, но и выдающимся гражданином и офицером, защищавшим Родину.

Рассказывая о великом земляке, глава региона также упомянул Георга Мясникова - краеведа и второго секретаря Пензенского обкома КПСС. Именно Мясников в свое время начал привлекать внимание к творчеству Лермонтова и поручил развивать музей-заповедник «Тарханы». Губернатор выразил радость, что в наши дни с каждым годом все больше людей приезжают в Пензенскую область, чтобы узнать больше о поэте и его творчестве.

Кульминацией праздника стало вручение литературной премии имени Лермонтова. Глава региона отметил, что творчество поэта пронизано любовью к Родине и готовностью отдать свою жизнь за нее, и добавил, что современников объединяет с Лермонтовым чувство справедливости и уважение к защитникам страны.

Лауреатами премии в этом году стали Светлана Размыслович из Псковской области, многократно выезжавшая на Донбасс, включая работу в творческой бригаде Министерства обороны РФ; Роман Сорокин из Новгородской области, участвовавший в «литературных десантах» на новые территории России; Марина Танцырева из Пензы, главный редактор детского журнала «Чердобряк». Кроме того, были отмечены Амир Сабиров, участник специальной операции и поэт из Омска, а также Марианна Дударева, автор монографии «Фольклоризм прозы М. Ю. Лермонтова» из Москвы.

Амир Сабиров не смог присутствовать на церемонии вручения премии, так как находится в зоне боевых действий. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил организаторов Лермонтовского праздника и выразил свои приветствия участникам.

«Я уже несколько лет не вижу мирной жизни, находясь на военной службе, – отметил боец. – Когда праздник приходит в окопы, это большая радость. Особенно приятно, что премия названа в честь Лермонтова, который с юности был для меня важным автором. Его поэзия помогает мне в трудные моменты. Мира всем, терпения и сил! Я пожал руку каждому и обнял всех».