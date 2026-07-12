В Пензе в ходе ремонтных работ мужчина по неосторожности наехал на тракторе на товарища

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В следственном отделе по Железнодорожному району Пензы СУ СК России по Пензенской области в отношении 23-летнего жителя областного центра расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

19 июня 2026 года на территории Железнодорожного района двое мужчин занимались ремонтом оборудования. Обвиняемый, управляя трактором, по неосторожности совершил наезд на потерпевшего, прижав его ковшом к стене здания.

46-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Жителю Пензы предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.