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НовостиСпорт12 июля 2026 6:08

Пензенский ветеран СВО одержал победу в турнире по армрестлингу

В Ленинградской области завершились Всероссийские соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Кубок Отечества»
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Турнир объединил около 80 ветеранов специальной военной операции из 28 регионов России.

Пензенскую область на соревнованиях достойно представил Кирилл Юхно, тренер Владимир Грушин. В напряжённой борьбе спортсмен завоевал две золотые медали — в борьбе как левой, так и правой рукой в весовой категории PIU (мужчины, +90 кг). Кирилл стал абсолютным чемпионом в своей категории. Кстати, она стала самой многочисленной на турнире — за награды боролись 13 участников. Отметим, что эти соревнования стали для Кирилла первым опытом участия в турнирах подобного уровня — дебютное выступление сразу увенчалось успехом.

Поздравляем Кирилла с блестящей победой!

Подготовка пензенских спортсменов осуществляется в рамках реализации государственной программы «Спорт России».