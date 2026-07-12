Пензенский ветеран СВО одержал победу в турнире по армрестлингу

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Турнир объединил около 80 ветеранов специальной военной операции из 28 регионов России.

Пензенскую область на соревнованиях достойно представил Кирилл Юхно, тренер Владимир Грушин. В напряжённой борьбе спортсмен завоевал две золотые медали — в борьбе как левой, так и правой рукой в весовой категории PIU (мужчины, +90 кг). Кирилл стал абсолютным чемпионом в своей категории. Кстати, она стала самой многочисленной на турнире — за награды боролись 13 участников. Отметим, что эти соревнования стали для Кирилла первым опытом участия в турнирах подобного уровня — дебютное выступление сразу увенчалось успехом.

Поздравляем Кирилла с блестящей победой!

Подготовка пензенских спортсменов осуществляется в рамках реализации государственной программы «Спорт России».