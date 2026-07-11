Более двух тысяч сертификатов на маткапитал выдали в Пензенской области за полгода

Поддержка предоставляется автоматически: родителям не нужно обращаться лично, все данные поступают из органов ЗАГС. Электронный сертификат направляется в личный кабинет на Госуслугах.

Размер маткапитала на первого ребёнка составляет 728 921,90 рублей, на второго — 963 243,17 рублей (если на первого ребёнка капитал уже был получен, то при рождении второго начисляется доплата в размере 234 321,27 рублей).

Самым популярным способом использования маткапитала остаётся улучшение жилищных условий, включая уплату первоначального взноса по ипотеке и оплату обучения детей.

Средства можно потратить как полностью, так и частично на выбранные семьёй цели.

Неиспользованный остаток сертификата, если он не превышает 10 тысяч рублей, можно получить единовременной выплатой. Для этого нужно подать заявление через Госуслуги, Отделения СФР по Пензенской области или МФЦ.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, перечисление средств занимает до 5 рабочих дней на указанный банковский счёт.

Чтобы узнать остаток маткапитала, можно заказать «Выписку об остатке и расходовании средств» на портале госуслуг. Электронная выписка придёт в личный кабинет в день запроса, бумажную версию можно получить в клиентской службе Соцфонда.

Важно помнить, что обналичивание маткапитала незаконно и карается уголовной ответственностью. Средства можно использовать только безналичным способом и только на разрешённые цели.

По всем вопросам обращайтесь в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01.