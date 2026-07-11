За полгода пензенские «Тигры» выходили на дежурство почти 10 тысяч раз

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Бойцы отряда содействия полиции «Тигр» завершили первое полугодие 2026 года. За этот период они совместно с представителями МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и Росгвардии провели около 10 тысяч дежурств.

Больше всего выходов на дежурства совершили отряды из Городищенского, Нижнеломовского, Мокшанского, Никольского, Тамалинского, Наровчатского, Каменского и Сердобского районов, а также из Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов Пензы и Кузнецка.

При содействии «тигров» полицейские раскрыли 77 преступлений и пресекли 998 административных правонарушений с января по июнь 2026 года.

Лучшие результаты по раскрытию преступлений показали отряды из Октябрьского и Первомайского районов Пензы, Кузнецка, а также из Наровчатского, Сердобского, Башмаковского, Бессоновского и Мокшанского районов.

Наибольшее количество пресеченных правонарушений зафиксировано в Кузнецке, Первомайском и Ленинском районах Пензы, Лопатинском, Каменском, Нижнеломовском, Шемышейском, Сердобском и Бековском районах, а также в Заречном.

Напоминаем, что отряд «Тигр» был создан в 2022 году по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.