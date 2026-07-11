Олег Мельниченко поручил создать областной штаб по уборке урожая

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В 2026 году планируется собрать не менее 2,8 млн тонн зерна, 2,3 млн тонн сахарной свеклы, 650 тыс. тонн масличных культур, 294 тыс. тонн картофеля и 98 тыс. тонн овощей.

Заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Роман Калентьев, отметил успешное использование удобрений в регионе. Пензенская область вошла в тройку лидеров по эффективному восстановлению питательных веществ в почве. Также была высоко оценена работа по сохранению плодородия земель, начатая в 2022 году по инициативе Олега Мельниченко. Планируется ввести в оборот 7,5 тыс. гектаров неиспользуемых земель.

Подготовлено более 350 тыс. гектаров чистых паров для посева озимых зерновых. Губернатор подчеркнул необходимость выполнения плана сева для урожая 2027 года. Сельхозпредприятия подготовили более 1700 комбайнов, включая 1563 зерноуборочных, 88 свеклоуборочных и 124 кормоуборочных.

Глава региона поручил отслеживать цены на минеральные удобрения и запчасти для сельхозтехники, а также ежедневно контролировать обеспечение горюче-смазочными материалами. Он отметил, что на данный момент проблем с дизельным топливом нет, и поставки осуществляются в полном объеме. Однако губернатор призвал к постоянному контролю ситуации.

Минсельхоз области совместно с муниципалитетами должен создать районные штабы для организации уборки урожая. Губернатор подчеркнул важность оказания помощи аграриям. Мельниченко заявил, что лично возглавит областной штаб по уборочной кампании и будет контролировать все детали. Он подчеркнул, что успешная уборка урожая в современных условиях является ключевым фактором продовольственной безопасности региона.