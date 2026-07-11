Татьяна Голикова назвала Мордовию флагманом развития медицины здорового долголетия

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

На мероприятии обсудили цели, стратегии и тактику развития этого направления. В форуме принял участие Глава Мордовии Артём Здунов, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья».

Пленарную сессию открыла заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Она зачитала обращение Президента к участникам форума, подчеркнув важность консолидации усилий государства, общества и бизнеса для улучшения здоровья и продолжительности жизни.

Голикова отметила, что тема здорового долголетия была впервые поднята год назад на аналогичном форуме, а в апреле этого года в Мордовии прошла всероссийская конференция. Она поблагодарила Артёма Здунова за организацию мероприятия и отметила, что Мордовия стала лидером в этом направлении.

За два дня форума участники обсудили различные аспекты научных достижений в области здорового долголетия, включая новую модель медицины «Медицина 3.0». Главная цель этой модели – увеличение продолжительности здоровой жизни, что достигается через предупреждение и замедление возрастных заболеваний и сохранение когнитивных функций мозга.

Голикова подчеркнула важность создания инфраструктуры и модернизации центров здоровья по всей стране. Народный артист России Владимир Машков также отметил значимость влияния творчества на здоровье и призвал регионы активнее взаимодействовать с учреждениями культуры.

В завершение сессии Татьяна Голикова поблагодарила Константина Котенко, Сергея Собянина, Владимира Машкова и Артёма Здунова за их вклад в развитие концепции здорового долголетия. Глава Мордовии Артём Здунов был награжден Почетной грамотой Правительства РФ за внедрение передовых практик профилактики возрастных изменений.