Жительница Пензы обвиняется в убийстве сожителя

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего сожителя.

По данным следствия, 27 апреля между ней и мужчиной в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора из-за бытовых разногласий. В ходе конфликта женщина взяла нож на кухне и нанесла один удар в грудь сожителя.

Мужчина скончался на месте от полученного ранения. Обвиняемая была арестована.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.