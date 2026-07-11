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НовостиПроисшествия11 июля 2026 9:25

Жительница Пензы обвиняется в убийстве сожителя

Дело направлено в суд
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего сожителя.

По данным следствия, 27 апреля между ней и мужчиной в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора из-за бытовых разногласий. В ходе конфликта женщина взяла нож на кухне и нанесла один удар в грудь сожителя.

Мужчина скончался на месте от полученного ранения. Обвиняемая была арестована.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.