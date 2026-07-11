Мордовия поделилась опытом развития медицины здорового долголетия

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава республики, председатель Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Семья» Артём Здунов, выступает спикером и модератором на нескольких панельных сессиях.

10 июля состоялась сессия «Регионы – модно быть первыми», на которой выступил Артём Здунов. В Мордовии активно развивают медицину здорового долголетия и создают необходимую инфраструктуру. Первый региональный центр этой медицины открылся в Саранске в апреле как пилотный проект новой модели профилактической медицины.

На сессии обсуждались методы улучшения работы таких центров. Представители регионов отметили, что ориентируются на опыт Мордовии.

Артём Здунов подчеркнул важность этого направления для демографической политики. Он сказал, что здоровый человек важен, и что необходимо донести до людей важность занятий спортом и здорового образа жизни. В центре Мордовии объясняют, как правильно питаться и заниматься физическими упражнениями, что продлевает жизнь.

Участники обсудили лучшие практики регионов, которые меняют отношение граждан к своему здоровью. Известные люди становятся амбассадорами здорового образа жизни.

Артём Здунов отметил, что движение за медицину здорового долголетия активно развивается по всей стране. Он также подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена, и положительный результат неизбежен.

Глава Мордовии также отметил участие крупного бизнеса в этом движении. Группа компаний «Талина», сотрудничая с научным сообществом, разработала линейку продуктов с улучшенными полезными свойствами.

Президент группы компаний «Талина» Виктор Бирюков подтвердил, что новая линейка продуктов «ЖивиСто» выходит на рынок. Он отметил, что инициатива Артёма Здунова вдохновила их на новые разработки.