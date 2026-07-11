Всероссийский семейный фестиваль «Больше, чем путешествие» стартовал в Мордовии

Фото: Росмолодежь.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам фестиваля через своего заместителя Юрия Лескина. Глава государства подчеркнул важность семейных путешествий, отметив их роль в укреплении семейных традиций и ценностей здорового образа жизни.

Фестиваль собрал семьи из разных регионов России, включая молодые и многодетные семьи, а также любителей путешествий по стране. Участниками стали семьи, прошедшие конкурсный отбор, а также семейные команды и отдельные участники, зарегистрировавшиеся заранее.

На площадке фестиваля организованы тематические зоны: путешествий, знаний, творчества, спорта и гастрономии. Гости могут познакомиться с национальными блюдами, принять участие в дегустациях и узнать о традициях русского чаепития на площадке «Самоварные истории».

Глава Республики Мордовия Артём Здунов отметил, что участие в фестивале стало для региона большой честью. Он подчеркнул, что развитие семейного туризма является стратегическим направлением для Мордовии.

Форум «Родные - Любимые» Движения Первых стал одним из официальных партнёров фестиваля. Его участники, приехавшие на церемонию открытия, передали «эстафету» другим семьям.

Фестиваль предлагает активности, направленные на укрепление семейных связей. Участники создадут семейный комикс, соберут генеалогическое древо и познакомятся с ремеслами в мастерской «Город мастеров».

Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова сообщила, что в открытии участвуют сотни семей, а всего за три дня фестиваль посетят более тысячи человек. Главная цель мероприятия — научить семьи планировать совместные путешествия и создавать воспоминания.

Соорганизаторами фестиваля выступили Государственный комитет по делам молодёжи Республики Мордовия, АНО «Круглогодичный молодёжный образовательный центр «Семейная академия «ВМесте» и платформа Росмолодёжь.Форумы.