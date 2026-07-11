В Пензе 2422 школьника прошли предпрофильную аттестацию

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В Центре технологического обучения 2422 подростка подтвердили свои навыки в различных профессиях, включая токаря и швею. Например, 89 школьников получили квалификацию токаря, из них 71 – второй разряд, а 18 – третий.

Эти ребята на протяжении нескольких лет совмещали обучение с производственной практикой на заводе «Электроприбор», где под руководством опытных наставников осваивали работу на станках.

Глава города подчеркнул, что популяризация рабочих профессий и повышение их престижа среди молодежи являются важными задачами, которые решает национальный проект «Кадры».