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НовостиОбщество11 июля 2026 7:29

В Пензе 2422 школьника прошли предпрофильную аттестацию

Глава Пензы Олег Денисов объявил в социальных сетях о завершении предпрофильной аттестации для учащихся 8-9 классов
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В Центре технологического обучения 2422 подростка подтвердили свои навыки в различных профессиях, включая токаря и швею. Например, 89 школьников получили квалификацию токаря, из них 71 – второй разряд, а 18 – третий.

Эти ребята на протяжении нескольких лет совмещали обучение с производственной практикой на заводе «Электроприбор», где под руководством опытных наставников осваивали работу на станках.

Глава города подчеркнул, что популяризация рабочих профессий и повышение их престижа среди молодежи являются важными задачами, которые решает национальный проект «Кадры».