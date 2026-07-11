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НовостиПроисшествия11 июля 2026 6:23

Пензенец предстанет перед судом за погром в доме бывшей сожительницы

Начался конфликт в г. Никольск Пензенской области со словесной ссоры на бытовой почве
Виктор ВИКТОРОВ

Затем в порыве гнева мужчина стал ломать принадлежащее женщине имущество. Общий материальный ущерб составил 120 тысяч рублей.

В МО МВД России «Никольский» завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении имущества.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.