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НовостиСпорт10 июля 2026 14:28

Пензенец одержал победу на первенстве Европы по спортивной борьбе

В Скопье (Северная Македония) в поединках по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет воспитанник пензенской комплексной СШОР Али Ильясов завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 кг
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В Скопье (Северная Македония) завершилось первенство Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет. Воспитанник пензенской комплексной СШОР Али Ильясов блестяще выступил в весовой категории до 130 кг и завоевал золотую медаль.

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, на пути к финалу Али уверенно обошел всех соперников. В полуфинале он одолел представителя Венгрии Коппани Ласзло. В решающей схватке наш спортсмен встретился с Иваном Янковским (Украина) и одержал досрочную победу со счетом 9:0.

Али, мы тобой гордимся! Вперёд, к новым вершинам!

Подготовка пензенских спортсменов осуществляется в рамках реализации государственной программы «Спорт России».