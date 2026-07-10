Пензенец одержал победу на первенстве Европы по спортивной борьбе

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В Скопье (Северная Македония) завершилось первенство Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет. Воспитанник пензенской комплексной СШОР Али Ильясов блестяще выступил в весовой категории до 130 кг и завоевал золотую медаль.

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, на пути к финалу Али уверенно обошел всех соперников. В полуфинале он одолел представителя Венгрии Коппани Ласзло. В решающей схватке наш спортсмен встретился с Иваном Янковским (Украина) и одержал досрочную победу со счетом 9:0.

Али, мы тобой гордимся! Вперёд, к новым вершинам!

Подготовка пензенских спортсменов осуществляется в рамках реализации государственной программы «Спорт России».