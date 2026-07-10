Фельдшер скорой делится с пензенцами правилами безопасности

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Фельдшер Пензенской областной станции скорой помощи Анастасия Палатова поделилась с пензенцами, что называется, правдой жизни: «Летом простуды уступают место другим, более опасным вызовам. Жара испытывает людей на прочность, резко возрастает число сезонных травм, происшествий на воде, на дачах», — говорит специалист.

Анастасия напоминает главные правила безопасности, которые помогут провести лето без экстренных вызовов:

1. Жара: коварство «температурных качелей»

Одна из главных ошибок: зайти с 30-градусной жары в комнату, где кондиционер настроен на +18 °C. Резкий перепад вызывает спазм сосудов, что может спровоцировать гипертонический криз даже у молодых. Разница температур должна быть не более 5–7 градусов.

-Что пить: только чистую прохладную воду или минералку (чтобы восстановить соли, потерянные с потом). Исключите алкоголь, сладкие лимонады и избыток кофе.

2. Вода ошибок не прощает

Важно запомнить: тонущий человек не кричит и не машет руками, как в кино. У него нет на это физических сил. Утопление — очень быстрый и тихий процесс.

Отсюда вывод:дети должны быть на расстоянии вытянутой руки. Не отвлекайтесь на телефоны!

Взрослые не должны забывать жесткую статистику: купание в нетрезвом виде — причина 90% трагедий. Алкоголь притупляет самосохранение и вызывает спазм сосудов при резком погружении в холодную воду.

Ныряние: прыжки в незнакомых местах часто приводят к тяжелейшим переломам шейного отдела позвоночника.

3. На даче: берегите сердце и спину

«Наши активные дачники работают на грядках вниз головой под палящим солнцем. Это вызывает резкий прилив крови к голове и скачок давления», — рассказывает Анастасия Палатова. И советует соблюдать правило:

Работайте в огороде только утром (до 11:00) или вечером (после 16:00). Обязательно надевайте головной убор, делайте перерывы каждые 20 минут и принимайте плановые лекарства от давления строго по часам.

«Берегите себя, будьте благоразумны на отдыхе, и пусть ваше лето будет счастливым и безопасным. В экстренной ситуации скорая помощь всегда рядом», — цитирует врача пресс-служба регионального Минздрава.