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НовостиОбщество10 июля 2026 12:45

Владимир Вдонин встретился с жителями своего избирательного округа

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по промышленной политике и руководитель компании «Маяк-Техноцелл» провел встречи с трудовыми коллективами в Нижнеломовском и Спасском районах
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В ходе поездки парламентарий встретился с учителями детской школы искусств в Спасске и сотрудниками фанерной фабрики "Власть труда" в Нижнем Ломове. В ходе бесед, которые прошли в дружеской обстановке, обсуждались актуальные вопросы, волнующие местных жителей.

Владимир Вдонин также рассказал о национальных проектах, приоритетных задачах партии «Единая Россия» и планах по развитию Пензенской области. Он подчеркнул важность объединения граждан вокруг сильной и социально ориентированной партии в этот непростой для страны период.