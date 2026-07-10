Владимир Вдонин встретился с жителями своего избирательного округа

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В ходе поездки парламентарий встретился с учителями детской школы искусств в Спасске и сотрудниками фанерной фабрики "Власть труда" в Нижнем Ломове. В ходе бесед, которые прошли в дружеской обстановке, обсуждались актуальные вопросы, волнующие местных жителей.

Владимир Вдонин также рассказал о национальных проектах, приоритетных задачах партии «Единая Россия» и планах по развитию Пензенской области. Он подчеркнул важность объединения граждан вокруг сильной и социально ориентированной партии в этот непростой для страны период.