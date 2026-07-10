Глава Мордовии выступил на II Форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Участники обсуждали, как интеграция культуры в здравоохранение может улучшить качество и продолжительность жизни граждан.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что хобби и искусство положительно влияют на здоровье, особенно пожилых людей. Главный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва подтвердила, что посещение культурных мероприятий замедляет старение мозга и снижает стресс. Нейробиолог Василий Ключарёв добавил, что регулярное посещение музеев снижает риск деменции почти на 50%.

В Мордовии реализуется проект «Искусство – селу. За здоровое долголетие», в рамках которого артисты проводят культурные мероприятия в районах республики. Вместе с ними организуются медицинские, спортивные и образовательные акции, что способствует повышению уровня диспансеризации населения.

Проект «Дом артиста», созданный под руководством Владимира Машкова, объединяет артистов, музыкантов, художников и режиссёров. В регионе действует более 300 театральных студий и семь театров.

Артём Здунов подчеркнул, что все проекты, направленные на благоустройство республики, несут культурную нагрузку. Это стало возможным благодаря грантам Президентского фонда культурных инициатив.

Также активно реализуется проект «Культурное долголетие», нацеленный на интеграцию культурных форматов в социальные учреждения. В Мордовской республиканской клинической больнице Саранска открылась выставка «Искусство долголетия», а в Детской поликлинике № 2 состоится выставка «Непобедимый адмирал: взгляд юных художников».

Выездные бракосочетания в музеях региона стали популярными, что отражает культуру семейной политики.

Здунов отметил, что конечным результатом этой работы является здоровое долголетие, многодетность и демографическая безопасность.