В Пензе открылась выставка «Советская иллюстрация: школы, имена, тенденции»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензенском литературном музее прошла выставка, посвященная советской иллюстрации. Экспозиция включает около 100 произведений из коллекций Белгородского государственного литературного музея и Белгородского государственного художественного музея.

Наталья Полева, генеральный директор Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, отметила, что это не первая совместная выставка музеев. В прошлом году было проведено несколько совместных проектов, что свидетельствует о системной работе. Выставка объединяет две фондовые коллекции и представляет синтез изобразительного искусства и литературы.

Посетители могут увидеть героев произведений известных русских и зарубежных авторов, таких как Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Лев Николаевич Толстой, Михаил Афанасьевич Булгаков и Льюис Кэрролл. Наталья Крисанова, куратор выставки, подчеркнула, что Пенза имеет особое значение для русской литературы, и символично, что выставка открылась именно здесь.

Особое место в экспозиции занимают работы Германа Мазурина, известного художника-иллюстратора. Наталья Гончаренко, заведующая сектором графики Белгородского государственного художественного музея, рассказала, что Мазурин был другом музея и подарил ему свои работы, а также познакомил с другими художниками.

Выставка будет работать до середины сентября, предоставляя возможность увидеть графические иллюстрации к классическим и современным произведениям.