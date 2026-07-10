В Пензенской области появились шесть «Земских работников культуры»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Программа «Земский работник культуры», инициированная Президентом России Владимиром Путиным, продолжает проекты «Земский доктор» и «Земский учитель». В Пензенской области ее поддерживает губернатор Олег Мельниченко. Программа соответствует целям национального проекта «Семья», который направлен на улучшение качества жизни в сельской местности.

Министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков подчеркнул, что программа уже второй год успешно привлекает кадры в культурную сферу. Учреждения культуры региона модернизируются и оснащаются современным оборудованием, что требует обновления кадров.

По итогам прошлого года по программе было трудоустроено 10 человек, а в этом году, благодаря поддержке Министерства культуры РФ и губернатора Олега Мельниченко, количество участников увеличилось до 20. Сегодня шесть специалистов подписали соглашения и в ближайшее время получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей для обустройства на новом месте.

Сергей Бычков отметил, что все изменения в учреждениях культуры направлены на местных работников, а программа «Земский работник культуры» поддерживает специалистов, которые будут развивать культуру региона. Он также сообщил о скором начале второго этапа отбора и обновлении списка вакантных должностей.

Сергей Казаков, региональный координатор проекта «Культура малой Родины», сообщил, что дома культуры в районах оснащены новой аппаратурой, светом и звуком, а здания отремонтированы или построены заново.

Одной из подписантов стала Эльмира Акчурина, которая стала художественным руководителем Евлашевского библиотечно-досугового центра Кузнецкого района. Она рассказала, что культура для нее — это дело жизни. В Евлашевском ДК был проведен ремонт, появилась новая аппаратура, и много детей хотят заниматься в кружках.

Эльмира узнала о программе в прошлом году и планирует организовывать мероприятия и создать театральную группу на базе ДК.

Специалисты, приезжающие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки или города с населением до 50 тысяч человек, могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей при условии отработки по трудовому договору не менее пяти лет.

Сегодня договоры подписали Ксения Лопатина (руководитель кружка в Бессоновском районе), Егор Белов (специалист по методике клубной работы в Городищенском районном Доме культуры), Алексей Земсков (балетмейстер в Иссинском районе), Эльмира Акчурина (художественный руководитель Евлашевского библиотечно-досугового центра в Кузнецком районе), Ярослав Дмитриев (преподаватель по классу классической гитары в Детской школе искусств Мокшанского района) и Кристина Шалева (преподаватель по классу изобразительного искусства в Детской школе искусств Мокшанского района).