Во 2-й поликлинике в Пензе ведет прием молодой медицинский психолог

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Недавно в штат учреждения была принята Алёна Варкентина, медицинский психолог, для которой помощь людям стала не просто профессией, а жизненным призванием.

Алёна Константиновна получила образование в Самарском государственном медицинском университете по специальности «Клиническая психология» в 2026 году. Она ведёт приём пациентов во 2-й поликлинике и готова помочь всем, кому нужна помощь ее профиля: участникам СВО, беременным женщинам, пациентам, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, а также тем, кто страдает от психических, неврологических и наркологических заболеваний.

Варкентина является примером того, как молодые специалисты приходят в медицину с искренним желанием помогать людям. Её энтузиазм, профессионализм и чуткость уже находят отклик среди пациентов.

Главный врач Пензенской районной больницы имени К. А. Карагизова Илья Панюхин выразил гордость за таких сотрудников и пожелал Варкентиной успехов в её работе. Он отметил, что профессия медицинского психолога требует не только профессиональных знаний, но и душевной отдачи, эмпатии и терпения, что особенно важно для поддержки пациентов в кризисных ситуациях. Приход молодых и энергичных специалистов, по словам Панюхина, является важным вкладом в будущее больницы и медицины в целом.