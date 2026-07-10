В Мордовии задержали курьера мошенников, обманувших шесть пенсионеров

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в мошенничестве на сумму почти 1 миллион рублей.

Расследование проводилось Следственным управлением МВД по Республике Мордовия. По данным следствия, обвиняемый совершил шесть преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой».

В апреле этого года в полицию поступили заявления от шести пожилых жителей Саранска и Рузаевского района. Они сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников. Общая сумма ущерба составила 985 тысяч рублей.

Пенсионеры рассказали, что им звонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции. Они сообщили, что родственники пенсионеров попали в ДТП, и для решения вопроса о непривлечении к ответственности нужно передать деньги курьеру.

Пожилые люди отдали курьеру суммы от 100 до 250 тысяч рублей. Когда они связались с родственниками, то поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия выяснили, что ко всем пострадавшим приезжал один и тот же человек — 39-летний житель Саранска. Его задержали в Ковылкинском районе, где живёт его сожительница.

Обвиняемый признался, что искал работу и откликнулся на вакансию, которая предполагала поездки по адресам и сбор денег у пожилых людей. За каждую операцию он получал 10% от суммы, которую затем переводил куратору через банкомат.

Сейчас уголовное дело передано в суд.