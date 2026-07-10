В Мордовии подростка, управлявшего мотоциклом в пьяном виде, задержали полицейские

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Госавтоинспекторы ММО МВД России «Краснослободский» остановили мотоцикл «Мотоленд» на улице Центральная в селе Колопино. За рулем находился 17-летний юноша, не имеющий права управлять транспортными средствами и находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Подросток приехал на летние каникулы к бабушке, а его родители были за пределами республики. До их приезда несовершеннолетнего поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Мордовия.

В отношении подростка были составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ. Также был составлен административный материал в отношении родителей подростка по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения.

Госавтоинспекция Мордовии предупреждает родителей о недопустимости передачи управления мототранспортом несовершеннолетним без водительских прав. За такие действия родителям или иным лицам может грозить уголовная ответственность. В соответствии со ст. 151.2 УК РФ предусмотрены штрафы до 80 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 1 года.