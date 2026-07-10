Губернатор встретился с педагогами и воспитанниками Спасского центра помощи детям

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В центре сейчас живут 40 детей, из которых 20 имеют ограниченные возможности здоровья. За текущий год 23 ребенка покинули учреждение: 5 из них были переданы под опеку, а 4 – в кровные семьи, где удалось решить кризисные ситуации.

Директор центра, Виктория Синдяева, отметила, что главная цель учреждения – помочь детям воссоединиться с родными и вернуться в семью, если это возможно.

Семь воспитанников центра в этом году отметят свой 18-й день рождения. Чтобы помочь им адаптироваться к взрослой жизни, социальные службы будут оказывать им поддержку.

Олег Мельниченко сообщил, что в прошлом году была решена проблема с предоставлением жилья детям-сиротам. Он подчеркнул, что для него было важно обеспечить своевременное предоставление квартир всем детям.

Воспитанники центра рассказали, что летом они занимаются футболом, декоративно-прикладным творчеством и ставят спектакли в театральной студии. Некоторые старшие ребята официально трудоустроены на время каникул и работают в пекарне или участвуют в ремонтных работах в местном детском саду.

Губернатор отметил, что важно найти занятие по душе, получить специальность, поступить в колледж и развиваться.