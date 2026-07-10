Олег Мельниченко призвал ускорить ремонт дорог в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко высоко оценил ремонт дворов в рамках программы «Мой двор», на которую в 2026 году выделено 600 млн рублей. Из 216 запланированных объектов работы завершены на 101 и продолжаются на 47.

Мельниченко подчеркнул важность контроля качества. Он выразил недовольство организацией ремонта дорог и поручил проводить основные работы в ночное время или рано утром, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Губернатор отметил затягивание ремонта на улице 8 Марта от монумента «Глобус» до Арбековского путепровода.

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев указал на необходимость подготовки ремонтных работ зимой и корректировки весной, чтобы не откладывать их до осени. Он также отметил проблемы с восстановлением дорожного полотна после вскрышных работ ресурсоснабжающими организациями.

Олег Денисов, глава города Пензы, сообщил о составлении 172 протоколов за нарушения при земляных работах и содержании смотровых колодцев, сумма штрафов составила 42 млн 683 тыс. рублей. Он подчеркнул, что цель – не наказание, а улучшение состояния дорог.

Компания «Ростелеком» получила предупреждение за отсутствие взаимодействия с городскими властями по вопросам содержания сетевого хозяйства.

Мельниченко поручил администрации Пензы и региональному Министерству дорожного хозяйства контролировать все проблемные вопросы, включая некачественный ремонт у стадиона «Первомайский», нарушения на подъезде к бассейну «Сура», улице 8 Марта, 27 и проспекте Строителей.