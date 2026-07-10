Спецназ Росгвардии готовит пензенских студентов к окружному этапу «Зарницы 2.0»

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Команда Многопрофильного колледжа ПГУ прошла интенсивную подготовку к окружному этапу всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Семь юношей и одна девушка, показавшие высокий уровень профессионализма на региональном этапе, теперь готовятся к окружным соревнованиям. В тренировках принимают участие действующие сотрудники спецподразделений Росгвардии.

Основная цель занятий — прохождение усложненной полосы препятствий на скорость. Студенты также освоили скоростную сборку и разборку автомата Калашникова, выполнили нормативы по огневой подготовке и метанию учебных гранат. Особое внимание уделялось современным методам ведения боя и тактической медицине.

Участники изучили управление беспилотными летательными аппаратами, включая полеты с обходом препятствий и разведку местности. Важным элементом подготовки стало обучение оказанию доврачебной помощи, включая эвакуацию раненых, наложение кровоостанавливающих жгутов и перевязок. Завершилась подготовка надеванием общевойскового защитного комплекта на скорость.

Наставники высоко оценили командную работу, скорость и тактическое мышление студентов. Обновленная пензенская сборная имеет хорошие шансы на успех на окружных соревнованиях «Зарницы 2.0», которые пройдут в Оренбургской области.