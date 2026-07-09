Более 100 жителей Нижнего Ломова сдали кровь

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Мероприятие проводилось в рамках социального проекта «Донорство без каникул», направленного на поддержание стабильных запасов крови в летний период.

Благодаря мобильному формату акции, участие в ней смогли принять сотрудники местного промышленного предприятия. Всего в донорской сессии приняли участие около 100 человек.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова выразила благодарность участникам: «Проект «Донорство без каникул» важен, так как напоминает, что донорство необходимо не только в экстренных случаях, но и круглый год. Стабильные запасы крови — это залог своевременной и качественной помощи пациентам, нуждающимся в переливании».

За два дня работы специалисты заготовили более 35 литров донорской крови. Этот объем позволит обеспечить медицинские учреждения региона необходимым запасом гемокомпонентов, таких как эритроцитарная масса, плазма и тромбоциты, для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, травмами и проведения сложных операций.

Акция вновь продемонстрировала высокую социальную ответственность жителей Пензенской области и их готовность помогать окружающим.