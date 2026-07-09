Глава Мордовии участвует в форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

На открытии форума вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула важность увеличения продолжительности здоровой жизни в России. Она отметила, что в конце прошлого года была утверждена новая Стратегия развития здравоохранения до 2030 года, в которой медицина здорового долголетия стала приоритетным направлением государственной политики. Стратегия направлена на создание комплексных технологий для сохранения здоровья и активности граждан на всех этапах жизни. Новые подходы к профилактике и раннему выявлению заболеваний должны стать частью повседневной работы системы здравоохранения и быть доступны каждому.

Делегация Мордовии, включая Артёма Здунова, примет участие в нескольких панельных сессиях форума. Глава республики выступит в качестве спикера и модератора.

Мордовия активно развивает инфраструктуру здорового долголетия. В апреле этого года в Саранске был открыт первый региональный центр медицины здорового долголетия как пилотная площадка новой модели профилактической медицины.

На выставке форума представлен стенд Мордовии, демонстрирующий достижения региона в области здорового долголетия, включая развитие органического производства и фармацевтики.

Панельная сессия «Питание 3.0 – персонализированный подход» обсуждала связь между питанием и продолжительностью жизни. Модератором сессии была вице-премьер Татьяна Голикова. Участники обсудили, какие меры на уровне государства, бизнеса и общества могут способствовать здоровому долголетию, а также роль человека в формировании устойчивых пищевых привычек.