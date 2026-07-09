В Пензе суд рассмотрит дело группы мошенников

С января 2022 года по июнь 2024 года под видом оказания юридических услуг для положительного разрешения вопросов граждан, 10 злоумышленников убеждала клиентов в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг.

Следователями СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 10 участников орггруппы в возрасте от 22 до 52 лет в совершении 103 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С целью придания видимости законной деятельности в августе 2022 года фигуранты образовали и зарегистрировали в налоговом органе ООО, арендовали в центре Пензы офис.

С января 2022 года по июнь 2024 года в офис данной организации обращались граждане для получения квалифицированной юридической помощи. Мошенники убеждали их в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг.

В действительности обвиняемые не имели намерений заниматься решением правовых проблем граждан и оказывать юридические услуги, преследуя лишь корыстную цель в виде хищения денежных средств клиентов.

В ходе следствия имущественный ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен частично.

В обеспечительных целях по ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства и имущество юридического лица, а также фигурантов уголовного дела на общую сумму более 13,5 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.