Артем Здунов выдвинут в кандидаты на должность главы Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

На этом мероприятии были определены кандидаты в депутаты, которые будут представлять партию на предстоящих выборах в сентябре.

На должность Главы Мордовии был выдвинут действующий руководитель региона и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Артем Здунов. Его кандидатура была поддержана единогласно. Глава республики выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул важность предстоящей работы для партии.

Напомним, что на недавнем Съезде «Единой России» были выработаны ключевые направления Народной программы. Президент России Владимир Путин отметил важную роль партии в жизни страны и подчеркнул ответственность перед гражданами.

«В августе на Съезде мы утвердим предвыборную программу, но уже сегодня мы обязаны работать по обращениям людей. Мы должны доказать жителям каждого района нашей республики, что их наказы будут реализованы», — сказал Артем Здунов.

Особое внимание будет уделено развитию сельских территорий. Все предложения, собранные в районах, от ремонта дорог и модернизации почтовых отделений до обеспечения качественной медицины в глубинке, будут включены в новую Народную программу партии. Глава Мордовии выразил надежду, что эти инициативы приведут к повышению рождаемости.

На конференции были выдвинуты 122 кандидата в депутаты Государственного Собрания по республиканскому списку и 24 кандидата по одномандатным округам от регионального отделения «Единой России». Артем Здунов возглавил общереспубликанскую часть списка. Все кандидаты прошли предварительное голосование и показали высокие результаты.

Также были выдвинуты кандидаты в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск. В общем списке значатся 73 человека, а в одномандатных округах — 14 кандидатов. В список вошли глава городского округа Владимир Быков, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Горюнов и заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Юлия Шеволаева. Все кандидаты участвовали в предварительном голосовании «Единой России».

Члены региональной делегации, принимавшие участие в Съезде в Москве, поделились своими впечатлениями. На конференции были назначены уполномоченные представители партии и вручены партийные билеты.